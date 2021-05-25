Bakanlık duyurdu... AstraZeneca aşıları 35 yaş ve üzeri kişilere yapılabilecek

Bakanlık duyurdu... AstraZeneca aşıları 35 yaş ve üzeri kişilere yapılabilecek
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşılarının 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlık, aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklendiğini,Gazimağusa Devlet hastanesi'nde 12.00- 16.00 , diğer merkezlerde 08.30 -13.30 saatleri arasında yapılacağını açıkladı.

Aşı yapılan merkezler ise şöyle:

Lapta Sağlık Merkezi 
Akdoğan Sağlık Merkezi 
Maraş Sağlık Merkezi 
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 

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Gazimağusa Devlet Hastanesi  
Cengiz Topel Hastanesi  
Girne Akçiçek Hastanesi 
Çamlıbel Sağlık Merkezi 
Değirmenlik Sağlık Merkezi

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