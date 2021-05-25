Bakanlık duyurdu... AstraZeneca aşıları 35 yaş ve üzeri kişilere yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşılarının 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.
Bakanlık, aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklendiğini,Gazimağusa Devlet hastanesi'nde 12.00- 16.00 , diğer merkezlerde 08.30 -13.30 saatleri arasında yapılacağını açıkladı.
Aşı yapılan merkezler ise şöyle:
Lapta Sağlık Merkezi
Akdoğan Sağlık Merkezi
Maraş Sağlık Merkezi
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Cengiz Topel Hastanesi
Girne Akçiçek Hastanesi
Çamlıbel Sağlık Merkezi
Değirmenlik Sağlık Merkezi