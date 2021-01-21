Bakanlık duyurdu...Daire tedbir amacıyla kapatıldı

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Gelir ve Vergi Dairesi’nde bugün bir personelin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı. Bunun üzerine tedbir amacıyla söz konusu daire bugün önlem ve ilaçlama nedeniyle kapatıldı ancak yarın (22 Ocak 2021) açık olacağı duyuruldu.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde; “Yükümlülerin son yükümlülük tarihi 21.01.2021 tarihli olan vergi ödevlerinin (beyan verme ve /veya ödeme) 22.01.2021 (yarın) tarihine kadar uzatılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 13:14