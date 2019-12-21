Bakanlık, iddialara yanıt verdi

Tarım Dairesi, Orman Dairesi tarafından getirilen sakız ağacı fidan potlarının bir kısmının içerisinde torfla birlikte toprak olması nedeniyle bu bitkilerin ülkeye girişine izin verilmediğini bildirdi.

“Sakız ağacı fidanlarının, topraktan arındırıldıktan sonra bitki sağlığı yönünden herhangi bir hastalıktan ve zararlıdan ari olduğu kontrol edilerek, kontrol ardından ülkemize girişine izin verilmiştir” denilen Tarım Dairesi açıklamasında, “Dairemiz, bitki sağlığı yönünden titiz şekilde denetim ve kontrole bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da taviz vermeden devam edecektir” ifadelerine yer verildi.