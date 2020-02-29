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Bakanlık iddiaları yalanladı

Bakanlık iddiaları yalanladı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, basında yer alan, KKTC'ye su taşıyan boruların sahile vurduğu haberleri ile ilgili açıklama yaptı ve herhangi bir arıza olmadığını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’den  Kıbrıs'a su taşıyan borularda yeni bir arıza veya sorun bulunmamaktadır.

Antalya da sahile vuran parça boru,Ocak ayında Su Temin Projesinde meydana gelen arıza sonrasında, denizin 250 metre altında yapılan çalışmalar esnasında sorunlu borulardan çıkartılan borular haricinde ,kesilme sonucu yerinde kalmış olan ,yaklaşık 100 metrelik  arızalı parça borunun yüzeye çıkmasıdır.

 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri borunun tamiratı için ihale sürecini başlatmış olup çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

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