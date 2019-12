Bakanlık, ilk bulgular hakkında bilgi verdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Girne’nin Püsküllü bölgesinde yapımı devam ederken dün iş kazası yaşanan okul binasında yapılan ilk incelemelere göre kazanın kurulan kalıplarda oluşan aksaklıktan kaynaklanabileceğini, ancak kesin sonucun detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacağını bildirdi.

Bakanlık, okul binası inşaatında tüm kontrol ve denetlemelerin, yapımına başlandığı günden itibaren Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından rutin bir şekilde yapıldığını belirtti ve gerekli tüm izinlerin de alınmış olduğunu vurguladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, dün okul binası inşaatında incelemelerde bulunarak yapımı üstlenen Cysings Construction LTD Direktörleri Emrah Çakır ve Derviş Tandoğan’dan bilgi aldı.

Yaşanan olayın inşaat yapım sürecinde karşılaşılabilecek bir olay olduğunu söyleyen Şirket, kazanın kendilerini üzdüğünü ancak herhangi bir can kaybına neden olmamasının, olayın sevindirici yanı olduğunu dile getirdi.

Yaralanan işçileri hastanede ziyaret ettiklerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini de söyleyen Şirket, “Ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizin durumunun iyi olması ve olayın kalıcı hasarlar bırakmaması bizleri sevindirmiştir” dedi.

Şirket, şunları dile getirdi:

“Burada tüm kontrol ve denetim Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından rutin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir denetim ve kontrol eksikliği yoktur. Kaza tamamen teknik bir olaydan kaynaklanmaktadır. Bugün yerinde de inceleme fırsatı buldum, gerekli önlemle ilgili şirket tarafından alınmış, okulumuzun yapımına devam edilmektedir ve planlanan teslim tarihine yetiştirileceği ön görülmektedir.”

ÇAKIR “VERGİLERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE ÖDEYEN YEREL BİR FİRMAYIZ”

Çıkılan ihale sonucunda okulun yapımını üstlenen Cysings Construction LTD’in Direktörü Emrah Çakır ise yaptığı açıklamada, okulun yapımına 7 Ekim 2019 tarihinde başladıklarını belirterek, karkas inşaatın yüzde 80’lik bölümünü tamamladıklarını, geriye kalan kısmın ise dün tamamlanacağını ancak hiç arzu etmedikleri talihsiz bir iş kazası yaşadıklarını söyledi.

Okulun inşaatında işçi sağlığına yönelik gereken tüm önlemleri aldıklarını savunan ve bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getiren Emrah Çakır, bu tip kazaların inşaat işlerinde yaşanabileceğini ileri sürdü.

Çakır, şirket olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne ve inşaat encümenine kayıtlı, vergilerini günü gününe ödeyen yerel bir firma olduklarını ve devletin tüm birimleriyle istişare içerisinde hareket ettiklerini söyledi ve basında çıkan bazı yazıların kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Yaptıkları tüm taşeron anlaşmalarının sözleşme ile yapıldığını ve kayıt dışı hiçbir işlemlerinin bulunmadığını kaydeden Çakır, dün inşaat sırasında 70 kişinin çalıştığını, olayın yaşanmasının ardından birçok müteahhit firmanın ekiplerini yollayarak kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Yaralanan işçilerin durumunun iyi olduğunu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini söyleyen Çakır, “Biz olayın yaşandığı andan itibaren şantiyedeyiz. İşçi sağlığı ve güvenliği uzmanımız da şantiyeye gelerek gerekli talimatları vermektedir. Üzücü bir olay yaşadık ancak işimizin başındayız. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden gelenin fazlasını yaparak, gereken özeni ve önemi göstermeye devam ederek okulumuzu en iyi şekilde bakanlığımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.