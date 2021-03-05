Bakanlık, kovid geçiren hastaların ev izolasyonu sonrası kontrole gelmeleri gerektiğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Kovid - 19 geçiren ve iyileşip 14 gün ev izolasyonuna gönderilen hastaların, izolasyon sonrasında Acil Durum Hastanesi - Ateş polikliniğine kontrole gelmeleri gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, aşırı yığılmayı önlemek ve hastaları fazla bekletmemek için 8 Mart Pazartesi gününden itibaren randevu sistemine geçileceği ve bu hizmetin haftanın yedi günü 12.30 – 19.30 saatleri arasında randevu sırasına göre verileceği ifade edildi.

Açıklamada, randevuların 1101'i arayarak alınabileceği bildirildi.