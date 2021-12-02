Bakanlık Müsteşarı: “Türkiye’nin Healthpass uygulaması üzerinden konuyu çözebilir miyiz diye girişim başlattık”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) aşı olan herkesin uçak bileti satın alma şartı olmadan “AB Dijital Kovid Sertifikası” alabilmelerinin sağlanması amacıyla girişimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, şu anda, sadece yurt dışına seyahat edecek Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Aşı Sertifikası alabilmesine olanak tanıyan elektronik başvuru uygulamasının söz konusu olduğunu, ancak ülkede yaşayan herkesin uçak bileti şartı olmadan AB Aşı sertifikası alabilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuyu bir süre önce ele aldıkları Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, konuyu yeniden gündeme getireceklerini ifade ettiklerini belirten Oygar, gerek AB gerekse Güney Kıbrıs ile bu konudaki görüşmelerin “kısır döngü içerisinde” olduğunu söyledi.

Deren Oygar, ülkenin AB Aşı Sertifikası sistemine entegrasyonunun Türkiye’nin “healthpass” uygulaması üzerinden sağlanabilmesi için girişim başlattıklarını da açıkladı.

Oygar, ülkenin AB’de “Dijital Kovid Sertifikası” sistemine entegrasyonuna ilişkin gelişmeler hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

“AB YETKİLİLERİ, ‘TÜM YAŞAYANLARI KAPSAYACAK VE UÇAK BİLETİ ŞARTI OLMAYACAK’ DİYE SÖYLEDİK AMA BUNA UYULMADI, TEKRARDAN SÖYLEYECEĞİZ’ DEDİLER”

Oygar, ülkenin Dijital Kovid Sertifikası sistemine entegrasyonu konusuna ilişkin İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nde birçok kez toplantı yapıldığını ancak bu konuda henüz “tam olarak bir çözüme varamadıklarını” söyledi.

Oygar, Komitede, KKTC’de aşı olup yurt dışına seyahat edecek Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Aşı Sertifikası alabilmesi için elektronik başvuru yapılabilmesi için Güney’in bir link uygulamasını önerdiğini hatırlatarak, bu uygulamanın hâlâ devam ettiğini söyledi.

Oygar, bu uygulama ile soruna “kısa yolla” çözüm sağlandığını ancak uygulamanın Kuzey’de yaşayan herkesi ve seyahat etmeyecek kişileri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık olarak, nisandan beri, AB Dijital Sertifika sistemine entegrasyon konusunda çalışmalar yürüterek QR sisteminin teknik altyapısı çalışmalarını hazırladıklarını hatırlatan Deren Oygar, şöyle konuştu:

“AB’nin aşı grubu ile toplantılar yaptık. Haziranda bu konunun teknik komite üzerinden yapılacağı söylenince burada siyasi problem çıktı ve konu, sadece seyahat edecek Kıbrıslı Türkler için çözüldü. Bu konuyu yaklaşık iki ay önce AB yetkilileriyle yine ele aldık. Bu sorunu çözecekleri konusunda bize söz verdiklerini hatırlattık. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olmayan kişilerle ilgili ne yapacağız, her ülke bu sorunu çözüyor. Bu sertifikayı almak için uçak bileti göstermek zorunda mıyız’ diye sorduk. AB yetkilileri, ‘tüm yaşayanları kapsayacak ve uçak bileti şartı olmayacak diye söyledik ama buna uyulmadı, tekrardan söyleyeceğiz’ dediler. Bu konuda AB ve Güney ile ilgili görüşmeler bir kısır döngü içerisinde.”

“TÜRKİYE’NİN ‘HEALTHPASS’ UYGULAMASI ÜZERİNDEN KONUYU ÇÖZEBİLİR MİYİZ DİYE GİRİŞİM BAŞLATTIK”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, Kıbrıslı Türklerin AB aşı sertifikasına entegrasyonu için Türkiye’nin AB’nin Dijital Kovid Sertifikası standardı ile uyumlu olan “healthpass” uygulaması üzerinden bir çalışma başlattıklarını da söyleyerek, “Türkiye üzerinden yapabilir miyiz diye bir girişimimiz var. Türkiye’nin AB ile anlaştığı ‘healthpass’ uygulaması üzerinden, siyasi olarak, bu konuyu çözebilir miyiz diye bakıyoruz. Belli bir yere kadar ilerleme kaydettik, ancak bu teknik noktadan sonraki adımı aşıp aşamayacağımız konusunda biz de yanıt bekliyoruz” dedi.