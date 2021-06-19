Bakanlık: "Randevu almadan gelen kişiler nedeniyle merkezlerimizde yoğunluk yaşanıyor"

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede aşı yaptırmak isteyen kişilerin ( sinovac-Johnson&Johnson)aşıları için Sağlık Merkezlerine gelmeden önce mutlaka https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden Aşı Bilgi Sistemine girerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerektiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Güney Sağlık Komisyonu tarafından Johnson&Johnson aşılarının barkotları geç gönderilmiş ve ısrarımız üzerine elimize yeni ulaşmıştır.
Dolayısla Johnson&Johnson aşı yaptırmış ve kartlarında barkot olmayan kişilerin 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı yaptırmış oldukları merkezlere giderek barkodlarını almaları gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur. "Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 15:44