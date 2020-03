Bakanlık'tan cezaevi ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevinde şu an itibariyle Covid 19 semptomları taşıyan hiçkimse olmadığını, Cezaevinde zor koşullarda görev yapan gardiyanların ve mahkumların sağlıklarının en üst seviyede korunması için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya çapında ciddi etkileri yaşanan Korona virüse karşı devlet olarak alınan bir çok kararla ilk günden itibaren cezaevinde bulunan mahkum ve tutukluların sağlığının korunmasına yönelik çok ciddi tedbirler hayata geçirildiği, tüm mahkum ve tutukluların düzenli şekilde günde üç kez ateş kontrollerinin yapıldığı, tüm cezaevinin, Sivil Savunma Teşkilatı tarafından iki-üç günlük periyotlarla rutin şekilde dezenfekte edildiği belirtildi.

“Toplum olarak içinden geçtiğimiz bu zor dönemde cezaevi gibi hassas bir konuda yalan yanlış ve halkımızı kışkırtıcı sosyal medya paylaşımları yapıldığını üzülerek görüyoruz” denilen açıklamada, iki gün önce sosyal medyada çıkan ve haberi yapılan “cezaevinde 200 kişinin öksürük ve ateşi” olduğuna yönelik paylaşım ve haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Merkezi Cezaevi’nde şu an itibariyle Covid 19 semptomları taşıyan hiçkimse olmadığı vurgulanan açıklamada, dün sadece bir mahkumun soğuk algınlığına bağlı hafif nezlesi olduğu tespit edilerek, hemen idare tarafından ayrı bir alana alındığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı;

“Akabinde kişi Covid 19 semptomlarını taşımamasına rağmen hiçbir riske mahal vermemek ve akıllarda şüphe kalmaması için sağlık bakanlığımızla kontağa geçilerek bu kişiye PCR testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda soğuk algınlığına bağlı hafif nezle olan bu mahkumun test sonucu da negatif çıkmıştır. Bugün yapılan rutin kontrolde ise yine hiçbir riske mahal verilmeden bir mahkumumuzun önceden olan yarasının enfeksiyon kapmaması için acile gönderilerek müdahelesi yapılmıştır. Cezaevinde zor koşullarda görev yapan gardiyanlarımızın ve mahkumların sağlıklarının en üst seviyede korunması için her türlü tedbir alınmış, hiçbir riske mahal vermeyecek şekilde düzenli hijyen ve sağlık kontrollerini rutin olarak Sağlık Bakanlığımız ve Sivil Savunma Teşkilatımızdan aldığımız destekle yapmaktadır.

Toplum olarak huzura, güvene ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçerken; gerek sosyal medya gerekse de haber siteleri üzerinden gerçek dışı, toplum huzurunu bozacak, kaygı yaratıcı haberleri yapmak ve/veya yaymak, bugün toplum olarak vediğimiz mücadeleye ciddi yaralar vermektedir. Unutulmamalıdır ki; cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumların aileleri ve yakınları bu gerçek dışı haberlerle olumsuz etkilenmektedir. Bu zor dönemeçten geçerken herkesi toplumun huzuru, sağlığı için sorumlu davranmaya çağırır, enerjimizi ve mücadelemizi toplum huzurunu bozacak gerçek dışı haberlere değil, bu zor günleri birlik, bütünlük ve dayanışma içinde aşmak için sağ duyuya davet ederiz.”