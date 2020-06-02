Bakanlık, tapu harçlarında indirime gidildiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, tapu harçlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Buna göre, KKTC vatandaşları için; ilk defa 140 metre kareye kadar daire veya konut alımlarında tapu harcı yüzde 1 oldu. Sonraki alımlarda tapu harcı, konutun 300 metre kareyi geçmemesi halinde yüzde 3, 300 metre kareyi geçmesi halinde ise yüzde 4 olacak. Diğer taşınmaz mal satış ve bağış işlemlerinde ise tapu harcı yüzde 4 olarak uygulanacak.

Bu tüzük kapsamındaki taşınmaz mallarla ilgili yabancılar tarafından ödenecek olan tüm harçlar da , KKTC yurttaşlarının ödediği yüzdelik oranına indirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Dünya çapında yıkıcı ekonomik etkilerini göstermeye başlayan covid-19 salgınının ülkemizde yarattığı sektörel durgunluğu aşmak ve ekonominin en az zararla bu süreci atlatması amacıyla, ülke ekonomimizde 130’dan fazla sektörü etkileyen gayrı menkul sektörünün canlanması için bakanlığımızın, ilgili sektörler ile yapmış olduğu istişare ve çalışmalar sonrasında Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü’nde değişikliğe gidilmiştir” denildi.

Açıklamada, bu bağlamda ekonominin ana sektörlerinden biri olan gayrı menkul sektöründe yaşanan durgunluğun aşılması, ülke ekonomisinin canlanması ve bu kriz döneminde ekonominin en az zararla düzlüğe çıkması için tapu harçları ve ücretlerinde kriz dönemine özel düzenleme yapıldığı belirtildi.

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü’nde yapılan indirim, 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) yürürlükte kalacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 17:43