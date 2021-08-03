Bakanlık, tüm ilgili birimlerinde işlem yapacak aşısız kişilere PCR zorunluluğu getirildi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kaymakamlıklar, tüm daire ve birimlerde işlem yapacak aşısız kişilerin yarından itibaren girişte 3 günlük PCR veya negatif antijen test sonuçlarını göstermeleri gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında dün Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda başlayacak uygulama ile son dönemde yerel vakalarda yaşanan artış dikkate alınarak, halkın aşılanmasını teşvik etmek, virüsün yayılmasının önüne geçmek ve halk sağlığının korunması amaçlanıyor.



İçişleri Bakanlığı’na bağlı tüm daire ve birimlerinde işlem yapacak olan aşısı tamamlanmış kişiler girişte aşı kartlarını ibraz etmek suretiyle işlemlerini yapabilecek.Açıklamada, “Bu zor dönemde hem sevdiklerimizi hem de ülkemizin ekonomik işleyişini korumak için tüm halkımızın temel kurallar haline gelen; maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması ve aşı olmamış kişilerin en erken zamanda aşı olmasının hayati önemini bir kez daha hatırlatır, tüm halkımıza sağlıklı yarınlar dileriz” denildi.