Bakanlık, yolların son durumunu açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, aşırı yağışların yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle karayollarındaki son durumla ilgili açıklama yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ortaköy ışıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arası ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu ışıkları ile bulvarın Kemal Aksay Caddesi ile kesiştiği nokta arasının çift yönlü olarak, Metropol Süpermarketin bulunduğu Şht Kemal Ünal Caddesi’nin de su altında kaldığından trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Lefkoşa'da Ortaköy ışıkları ile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çemberi arasındaki yolun tek şerit olarak trafiğe açıldığı belirtilerek, Lefkoşa-Girne Anayolu boğaz bölgesinin şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı, dağdan gelen suyun yer yer yol içerisine aktığı belirtildi ve bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

GİRNE -DEĞİRMENLİK ANAYOLUNUN ZİRVE KISMINDA BUZLANMA

Öte yandan Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana geldiği, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ve trafiğin kontrollü olarak sağlandığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

“Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur. Diğer yandan Girne - Değirmenlik Anayolunun zirve kısmında buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, mecbur kalınmadıkça da bu yolun kullanılmaması önemle rica olunur. Sürücülerin mecbur kalınmadıkça bu güzergahın kullanılmaması önemle rica olunur.”

TAŞPINAR-GÜZELYURT- BOSTANCI YOLU TRAFİK AKIŞINA KAPATILDI

Taşpınar-Güzelyurt- Bostancı yolunun trafik akışına kapatıldığı, Geçitkale-Tatlısu anayolunun Mersinlik Piknik Alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşların yol içerisinden geçtiği vurgulanan açıklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Açıklamada, su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolunun bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açıldığı da belirtildi.

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arasının, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde derenin taşması sonucu, sular yolun üzerinden akmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”