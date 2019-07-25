Bakanlıktan açıklama geldi

Turizm ve Çevre Bakanlığı Girne Limanına yerleştirilen mobese kamera direği ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Girne Antik Liman’da vatandaşların tepkisine neden olan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamera direkleri ile ilgi olarak bakanlığımız gerekli hassasiyeti göstererek konuya müdahale etmiştir.

Bakanlığımızın onayı alınmadan ve önceden yer tespiti yapılarak kararlaştırılan kamera direklerinin limanın uygun noktalarına yerleştirilmesi için girişim başlatılmış, direklerin yerleri bakanlığın göstereceği uygun yerlere monte edilecektir.

TC İçişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılında imzalanan protokol kapsamında, projesi Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri için Girne merkezde önceden tespit edilen 17 yere kamera yerleştirilmesi planlanmıştı."