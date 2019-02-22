Bakanlıktan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, Türkmenköy’de 2015 yılında tamamen altyapısız dağıtılan kırsal kesim arsalarının elektrik sorunu çözüme kavuştuğunu açıkladı

Bakanlık internet sitesinden yapılan açıklamada, Akıncılar’da 40 yıldır devam eden iskan sorununun çözüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ardahan, Taşkent, Yıldırım ve Geçitkale köylerinde bulunan kırsal kesim arsalarının su, telefon, stabilize; Vadili,Yiğitler, Turunçlu ve Akova köylerinde ise su ve telefon altyapılarının tamamladığı kaydedildi.

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle vatandaşlıkların kırsal kesim arsası borçlarını ödemesinde kolaylık sağlamak amacıyla Sterlin kurunu ise 5.20 den sabitleyerek TL cinsinden ödeme yapılabilmesine olanak sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 14:46