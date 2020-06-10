Bakanlıktan Amatör Denizci Belgesi sınavı hakkında duyuru

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde, Temmuz 2018 -Şubat 2020 arasında gerçekleştirilen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Belgesi (KMT) sınavlarında başarılı olup, talep edilen evrakları 1 Eylül 2020’ye kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na teslim etmeyenlerin, ADB ve KMT belgesi alma hakkını kaybedecekleri bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2019, 19 Ekim 2019, 18 Ocak 2020 ve 1 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan sınavlara katılanların, 1 Eylül 2020 tarihine kadar talep edilen evrakları Bakanlığa ulaştırmaları gerektiği kaydedildi.

Diğer yandan 7 Mart 2020’de yapılan ADB/KMT sınavına katılıp başarılı olanların, talep edilen evrakları en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar talep edilen evrakları teslim etmeyen katılımcılar, belgelerini gecikmeli alacak. Aynı katılımcılar evraklarını 1 Eylül 2020’ye kadar teslim etmemeleri halinde belge alma hakkını kaybedecek.

ADB/KMT belgelerinin basımı için gerekli evraklar ise, 2 adet vesikalık fotoğraf , kimlik kartı fotokopisi, sürüş ehliyeti fotokopisi. Sürüş ehliyeti yoksa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden sağlık raporu. (Kamu görevlisi olmayanlar) sabıka kaydı belgesi veya adli sicil kaydı.

Söz konusu belgelerin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv bölümüne elden teslim edilmesi veya evrakların taradıktan sonra 0548 863 74 54’e Whatsapp mesajı olarak JPEG veya PDF formatında gönderilmesi gerekiyor.

13 Temmuz 2019, 19 Ekim 2019, 18 Ocak 2020 ve 1 Şubat 2020’de yapılan sınavlarda başarılı olanların belgeleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv bölümünde bulunuyor. Belge almaya hak kazananların listesi ve belge harcı ödeme kodları (C-Kodu), bakanlığın resmi sitesi www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde bulunan “basın ve halkla ilişkiler”in altındaki “adb/kmt” bağlantısı içerisinde yer alıyor.

Söz konusu tarihlerde yapılan sınavlara katılıp ADB/KMT belgesi almaya hak kazanan ancak belgesini henüz almayan katılımcıların, internet sitesinde yer alan listelerde isimlerinin karşısında bulunan C-Kodu ile birlikte herhangi bir Halkbank şubesi veya Halkbank İnternet şubesi üzerinden belge harcı yatırıp ödeme dekontunu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv bölümüne getirmeleri gerekiyor. Belge harcı yatırım dekontunu sunmayan katılımcılara belgeleri verilmeyecek.

7 Mart 2020 tarihinde yapılan ADB/KMT sınavında başarılı olanların belgeleri, Temmuz 2020 içerisinde basılacak. Belgelerin sahipleri tarafından ne zaman aranabileceği konusunda bilgilendirme bilahare yapılacak.

BELGE HARCI YATIRIMLARI SORUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan mevzuat nedeniyle ADB/KMT sınavında başarılı olan adayların belge harcı yatırımlarını C-Kodu kullanarak Halkbank’a yapmaları gerekiyor. Teknik bir aksaklık nedeniyle KKTC’de bulunan Halkbank şubelerinden uzun bir süre belge harcı yatırımı yapılamamıştı. Konu ile ilgili Bakanlığa ulaşan son bilgiye göre Halkbank’taki teknik aksaklık giderildi ve belge harcı yatırımları yeniden alınmaya başlandı. Bu nedenle ABD/KMT sınavlarında başarılı olup belge harcı yatırmayanların bu işlemi en kısa sürede tamamlayıp, ödeme yapıldığını gösteren dekontu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv bölümüne getirmeleri gerekiyor.