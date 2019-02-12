Bakanlıktan kimlik açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kullanım süresi dolmayan "çipli" veya "çipsiz" KKTC kimlik kartlarının, yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti muhaceret kurallarına göre hava giriş kapılarında kabul edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, aksi yönde ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi ve tersi uygulamalar ile karşılaşan KKTC vatandaşlarının Ercan Muhaceret Polisi’ne başvurması gerektiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 00:08