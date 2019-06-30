Bakanlıktan Vietnam uyruklu kadın ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, Polisin asayiş kontrolleri sırasında tutuklanan, 5 yıldır kayıt dışı olarak ülkede kaldığı ortaya çıkan Vietnam uyruklu Dong Thi May isimli kadının KKTC vatandaşı bir babadan 3 yaşında bir çocuğu olduğu ortaya çıktığını belirtti.

Açıklamada: " Bu insani durumun takibi ve küçük çocuğun menfaatlerinin korunması için Sosyal Hizmetler Dairemiz ile istişare edilerek gereken önlemler alınmıştır." denildi.

Bakanlık, Kıbrıslı Türk bir babadan olan çocuğun önce kaydının yapılacağını, daha sonra da annenin yargı süreci tamamlandıktan sonra aile bütünlüğü ve çocuğun menfaatleri dikkate alınarak karar üretileceğini duyurdu.

Halihazırda poliste tutukluluğu devam eden Vietnamlı kadın ile ilgili verilmiş sınır dışı kararı bulunmadığı belirtilen açıklamada: "Bakanlığımız bu konuyu hem yasalar cercevesinde hem de insani boyutuyla ele alacaktır" denildi.