"Bakım ve onarımı bizde olmayabilir ama burada yaşananlar bizim şehrimizi oluşturan kimliğimizdir"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa surları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Harmancı, Lefkoşa surlarının bakım ve onarımı bizde olmayabilir ama elbette burada yaşananlar bizim şehrimizi oluşturan kimliğimizdir” açıklamasında bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın açıklaması işte şu şekilde:

“Lefkoşa’nın tarihinin en önemli parçalarından biri surlarıdır, evet buranın bakım ve onarımı bizde olmayabilir ama elbette burada yaşananlar bizim şehrimizi oluşturan kimliğimizdir.

İlk günden beri maddi olanaklarımız doğrultusunda onarımına ve gösterilecek şekilde bakımına katkı yapmak için hazır olduğumuzu bildirdik.

Son yaşanan olayda da Cumartesi gününden beri ekiplerimiz ilgili dairelerin ekipleri ile birlikte incelemelerini yapmaktadır. Eski eserler dairesinin yönlendiriciliği ve bütçe olanaklarımız doğrultusunda gereken tamirat işlemi için de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.”

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 12:40