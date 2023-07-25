Bakımevi alanına yatırım yapmak isteyenlere yönelik online “Bakımevi Yönetimi” eğitimi tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 7 Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından uygulanan, Yaşlı Hakları Hareketi Projesi “Bakımevi Yönetimi” konulu online eğitimi yapıldı.

Hemşirelik alanında bilim doktoru ve iş insanı Dr. Vildan Kandemir’in eğitmen olarak görev aldığı eğitim, 18-19 Temmuz tarihlerinde iki yarım gün şeklinde düzenlendi. Eğitime, bakımevi alanına yatırım yapmak isteyen kişiler ve yöneticiler olmak üzere, toplam 42 kişi katıldı.

Hasta Hakleri Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, Dr. Kandemir’in, bakımevi ve bakımın yönetimi konusunda kapsamlı bilgiler aktardığı eğitimde, eğitimde takip formları, iş takip sistemleri, personelin yönetimi, tesisin bakımı ve yönetimi, takibi kolaylaştıran online sistemler ve arşivlemeler, yaşlı bakımının maliyeti, hizmetlerin ücretlendirilmesi ve gelir-gider dengesinin takibi konularında bilgi verdi.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen ve katılımcıların sorularına da yer verilen eğitimde, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Jenkins de Derneğin aktiviteleri, bakımevi mevzuat çalışmaları ve alanda yaşanan sorunlara dair bilgiler aktardı.

Jenkins ayrıca kurumsal ortamın kalitesinin arttırılması adına çok önemli ve başarılı bir eğitim gerçekleştirildiğini ifade ederek katkıda bulunan eğitmen Dr. Vildan Kandemir’e, tüm katılımcılara, proje koordinatörü Dr. Ayşe Aydındoğmuş’a, eğitimler süresince destek sağlayan Şirin Canan Damdelen Özkaynak’a ve projeyi finanse eden Avrupa Birliği’ne teşekkür etti.