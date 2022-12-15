Bakırcı: “Bölgemize üniversite kazandıracağız”

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, bölgeye bir üniversite kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, KKTC’nin eğitim adası vizyonunu Erenköy-Karpaz bölgesine de taşımak istediklerini söyledi.

Bölgenin tarım ve turizm potansiyelinin bir üniversite ile taçlandırılabileceğini ifade eden Hamit Bakırcı, “Bölgemize bir üniversite kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Üniversitenin bölgeye hem ekonomik getirileri, hem de üniversite öğrencilerinin sosyal yaşama büyük katkıları olacaktır” dedi.

Bölgenin kalkınması için her türlü girişimi yapmaktan geri durmayacaklarının altını çizen Hamit Bakırcı, bu konuda merkezi hükümet ile birlikte hareket edeceklerini vurguladı.



“GENÇLİK MERKEZLERİ KURACAĞIZ”Hamit Bakırcı, bölgede yaşayan gençlerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermenin önemine de dikkat çekerek, “Belirleyeceğimiz 2 veya 3 noktada gençlik merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde, gençlerimiz çeşitli eğitimler alabilecek” ifadelerini kullandı.“Gençlerin spor aktiviteleri ve sosyal kültürel etkinlikler yapmalarının onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutar” diyen Bakırcı, yepyeni bir yerel yönetim vizyonu ile Erenköy Karpaz bölgesini hak ettiği şekilde yöneteceklerini sözlerine ekledi.