Bakırcı: "Eko Turizm Projesi’ ile geliri artacak"

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Hamit Bakırcı, ‘Erenköy-Karpaz Eko Turizm Projesi’ ile bölgenin gelirinin artacağını belirtti

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Hamit Bakırcı, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırcı, doğasıyla adanın en önemli turizm destinasyonu olan bir bölgede yaşadıklarını ifade ederek, doğayı koruyarak planlı bir şekilde bölgenin turizm potansiyelini harkete geçirecek projeler hazırladıklarını kaydetti.

“Adanın incisi bölgemizde çağın gereksinimlerine uygun altyapı çalışmalarını tamamlayarak, turizm yatırımlarını geliştirerek, bölgenin ekonomik olarak gelişiminin önünü açacağız” diyen Bakırcı, turizm yatırımlarıyla birlikte bölgenin ekonomik seviyesinin yükseleceğini, gelirin artacağını belirtti.

Bakırcı, “Çevremizi, sahillerimizi ve sınırlarımız içerisinde yaşayan tüm canlıları koruyup bu özellikleri ekonomik kazanıma döndürecek eko turizm projesi ile bölgenin kalkınmasını sağlayacağız” dedi.

Karpaz ve Yenierenköy’ün doğal güzelliklerinin gelecek nesillere miras kalmasını sağlayacaklarına dikkat çeken Hamit Bakırcı, “Erenköy-Karpaz Eko Turizm Projesi ile bölgenin hem gelişmesinde hem de kalkınmasına yön vereceklerini ifade etti.