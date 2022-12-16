Bakırcı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında açıklama yaptı

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini vurgulayarak, ‘Belirleyeceğimiz 2 veya 3 noktada gençlik merkezleri kuracağız’ dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erenköy-Karpaz bölgesindeki altyapı eksiklikleri, yollar, su tesisatları gibi birçok sorunun ortadan kalkması için aday olduğunu vurgulayan Bakırcı, temel belediyecilik işleri dışında sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğini kaydetti.

‘Göreve geldiğimiz zaman yapacak çok işimiz var’ diyen Bakırcı, bölge gençlerinin spor ve kültürel faaliyetler yapması için yeni merkezler oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakırcı, ‘Gelecek gençlerimizindir, geleceğe emin adımlarla yürümek için gençlerimize yatırım yapmamız şarttır’ diyerek sözlerine şöyle devam etti:

‘Bölgemizde gençlerimizin eğitimler alabileceği, birlikte vakit geçirebilecekleri, sportif faaliyetlerini yapabilecekleri gençlik merkezlerine ihtiyaç vardır. Bu konudaki eksikliğin giderilmesi için projemizi hazırladık. Hedefimiz 3 noktada bu merkezleri inşa etmektir’

Gençlerin kötü alışkanlardan uzak durması için bu tip yatırımların öncelikli işleri olacağının altını çizen Dr. Hamit Bakırcı, ‘yeni dönemde bölgemiz için yapacağımız çok işler var’ diyerek sabırsızlıkla 26 Aralık’ı beklediğini sözlerine ekledi.