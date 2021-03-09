Baklagillere alım garantisi konusunda bilgilendirme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, baklagillere alım garantisi verme kararı ile birlikte çiftçileri bilgilendirme çalışmalarına başladı.

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ile Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Çamlıbel’de çitçilere yönelik bir bilgilendirme toplantısına katıldı. Değirmenci ve Karaca, nohut, fasulye, mercimek, bakla, böğürülce ve soya fasulyesi yetiştiriciliği, alım garantisi konusunda çiftçilerin sorularını cevapladı.

Reşat Değirmenci yaptığı konuşmada, ülkeye 2019’da 310 ton nohut, 460 ton fasulye, 730 ton mercimek, 76 ton bakla, 175 ton börülce ve 1,8 milyon ton soya fasulyesi küspesi ithal edildiğine dikkat çekti; “ciddi anlamda bakliyat ithal ediyoruz” dedi

Pandemi sürecinde, bakliyat ticareti yapan işletmelerin, ithalat için nohut bulmakta zorluk yaşadığını, Türkiye’nin de büyük bir nohut ithalatçısı olduğuna dikkat çeken Değirmenci, soya fasulyesinin küsbesi için yıllık 15 milyon dolar ödendiğinin de altını çizdi.

Nohut yetiştiriciliğine değinen Değirmenci, kötü bir yılda dönüm başına hasadın 300 kilo olduğunu, 2021 hasadı için özel bir şirket tarafından kilo başında 5.5 TL alım garantisi verildiğinin altını çizdi.

Değirmenci, “Arpa hasadı ile kıyas yapıldığında ortada ciddi bir gelir farkı olduğu görülüyor” dedi.

Ülkede kilo başına 5.5 TL alım garantisi verilirken, yurt dışında nohudun kilo başı fiyatının 6.5 TL olduğuna işaret eden Değirmanci, fiyatlar böyle iken Toprak Ürünleri Kurumu yanında bakliyat ithal eden firmaların nohut ürününü almaya hazır olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde bakliyat fiyatları ile ülkelerin baklagil ve tahıl ihracatına önlemler aldığına işaret eden Değirmenci, “Buğday, bakliyat ihtiyacımızı üretemezsek bizi zor günler bekler” dedi.

ÜRETİCİLERİN SORULARI

Üreticilerden tohum tedariki, bakliyat şirketlerinin aradığı kalitenin tutturulması, bakliyata ithalat engeli getirilip getirilmeyeceği ve verilen güvencenin yaşanacak bir hükümet değişikliği ile değişikliğe uğrama olasılığı ile ilgili edişeler ve sorular dile getirildi ve ithal ürünlerin daha kaliteli olmasından dolayı, 1990’lar ve sonrası bakla ve nohut gibi baklagillerin üretiminin sonlandırıldığı dile getirildi.

YENİ ÇEŞİTLER

Değirmenci, ithal ürünlerin kalitesini tutturmanın tohum çeşidi ile alakalı olduğunu, bugün kaliteli tohum çeşitlerine erişimde sıkıntı yaşanmadığını, bu alanda çalışan firmaların bulunduğunu, Dairenin de gereken teknik desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Değirmenci, bugün üretilen nohut çeşidinin biçer döverle hasat edilmeye uygun olduğunu, yapılacak bir elek ayarlaması ile nohudun kırılmasının dahi önlenebileceğini ifade etti.

"HÜKÜMET İHTALATI KESMEDE KARARLI"

Değirmenci, üreticilerin baklagil ithalatıyla ilgili endişesi konusunda da, “Hükümetin yeterli düzeyde üretimi yapılan ürünün ithalatını durdurmada kararlı” olduğunu kaydetti.

Bilgilendirme etkinlikleri Cuma gününe kadar devam edecek. Yarın Yıldırımda saat 11.00’de, Perşembe İskele Belediye Kültür Evinde saat 11.00’de, Mehmetçik Festival Alanında saat 14.00’te, Cuma ise Türkmenköy Tarımsal Araştırma İstasyonunda saat 14.00’te toplantılar yer alacak.