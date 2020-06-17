Balık avladığı sırada düşerek hayatını kaybetti

Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda dün İskele’de sakin Şenol Berberoğlu (E-53), kayalıklar üzerinde olta ile balık avladığı sırada dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek başını çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

HAYVAN REFAHI YASASI’NA AYKIRI HAREKET

Lefkoşa’da kapalı bulunan bir iş yeri içerisinde bugün polis tarafından yapılan operasyon sonucu, 27 kişinin toplanarak, horoz dövüşü yaptırarak Hayvan Refahı Yasası’na aykırı harekette bulundukları; 3 kişinin ise horoz dövüştürülmesine olanak sağladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.