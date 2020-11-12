Balıkçı barınıkları yeniden düzenleniyor

Yenierenköy ve Kumyalı balıkçı barınaklarında yeniden düzenleme çalışmalarına başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti ve çekek yerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar kapsamında, çekek yerinin meyli düşürülüp, yeniden betonlanarak, tekneleri daha rahat çıkarma imkânı sağlanacak.

Tarım Bakanı Oğuz, Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda yaşanan sığlaşmaya değinerek önümüzdeki haftadan itibaren temizlenmesinin planladığını belirtti.

Oğuz, Dipkarpaz’da bulunan Şelonez Balıkçı Barınağı’nın tadilatı için de projenin tamamlandığını, ancak projeye 2021 yılında başlanacağını ifade etti.

Dursun Oğuz, Covid-19 pandemisine rağmen, gerek hükümet programında; gerekse göreve başladığı günden itibaren verdiği sözleri yerine getirdiğini anımsattı ve balıkçı barınakları ile ilgili yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi:

“Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağının açılışı yapıldı, 140 metre rıhtım ve yeni çekek yeri yapıldı, ana mendirek güçlendirildi.

43 yıldır tamirat yapılmayan Kayalar Balıkçı Barınağı tamir ve tadilatı kapsamında açık denize bakmakta olan giriş ağzı yeniden konumlandırılarak, toplamda 190 metre uzunluğunda tali ve ana mendirek, balıkçıların teknelerini karaya alabilmeleri ve küçük tamirlerini yapabilecekleri çekek yeri ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Nisan 2017 ‘de yıkıldıktan sonra balıkçıların Laguna’daki balıkçı barınağını kullanmaya başlanan alanın TİKA desteği ile birinci etabının yapımına (154 metre rıhtım oluşturulması) başlandı ve çalışmaların devam ediyor.

Lapta Balıkçı Barınağı’nın tali mendireğini güçlendirildi ve Kaplıca Balıkçı Barınağı’nın elektrik sorununu çözüldü.”