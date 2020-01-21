Balıkçıların sorunlarını gündeme getirdi

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları Meclis'te geçmişte farklı günlerde toplanan Genel Kurul’a işaret ederek Bakanlar Kurulu’nun perşembe günleri yapılmasının mesaiyle uyumlu olması nedeniyle tercih edildiğini, istenirse yeniden bu yönde karar alınabileceğini kaydetti.

Hamzaoğulları, 331 balıkçının doğrudan gelir desteğinden yararlandığını ancak sadece 64 balıkçının sigortasını yatırdığını söyledi.

“Sosyal Sigortasını ödeyen balıkçılar” konusunda konuşan Hamzaoğulları, geçmişte yetkililere balıkçılarla ilgili sorduğu sorular ve aldığı cevapları sıralayarak, balıkçılara verilen doğrudan gelir desteği hakkında bilgi verdi.

Hamzaoğulları, balıkçıların yaşadığı sıkıntılara ve kuzey denizinin zorluklarına değinerek, bu balıkçıların sigortalarının ödenerek yaşam şansı verilmesini istedi.

SUCUOĞLU: “KATKIYA HAZIRIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Hamzaoğulları’nı yanıtlamak üzere kürsüye gelerek dün bu konuyla ilgili uzun bir toplantı yaptıklarını belirterek, en kısa sürede balıkçıların bir birliğe sahip olmasını temenni etti. Sucuoğlu, bu sektördeki kişilerin yatırımlarını yapamadıklarını ve emeklilik yaşı gelince de sorun yaşandığını tespit ettiklerini kaydetti.

Yerel iş gücünü desteklemek açısından bu insanları desteklemek için çalışma yaptıklarını, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çözüm üreteceklerini kaydeden Sucuoğlu, yerli işgücüne katkı yapılması noktasında hemfikir olduklarını belirtti.

Hayvancı ve çiftçiyle görüştüklerini, en kısa zamanda da balıkçılarla görüşmek için davet göndereceğini belirten Sucuoğlu, gerçekten bu hizmeti yerine getirenlere katı yapmakta kararlı olduklarını söyledi.