Balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Lapta’da 54 yaşındaki Sergey Kazantsev dün balkondan evine girmeye çalışırken 6 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Lapta’da sakin Sergey Kazantsev (E-54) dün muhtemelen evinin anahtarı yanında olmadığı için merdiven basamaklarındaki balkondan, kendi balkonuna geçmeye çalıştığı esnada ayağının kayması sonucu 6.7 metre yükseklikten çakıl taşlı zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Kazantsev kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 10.30’da yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

-Aniden rahatsızlanarak öldü

Öte yandan Gazimağusa’da dün 68 yaşındaki Zehra Karabayram evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa’da sakin 80 yaşındaki Zarife Işıker de dün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Işıker’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “solunum yetmezliği, siroz ve aort daralması” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

-Demirhan’da hırsızlık

Demirhan'da Eylül ayında S.K.’nin (E-41), bir şahıs adına kayıtlı arabayı kendisine verilen yetkiyle Demirhan'da faaliyet gösteren bir oto galeriye satıp, araç sahibine vermek için galeriden aldığı 9 bin TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine S.K. tutuklandı.

- Bahçeli’de kayıp şahıslar

Bahçeli’de yaşayan 18 yaşındaki Gizem Seller ve 14 yaşındaki Sinem Seller’in 8 Şubat Çarşamba gününden beri kayıp oldukları bildirildi.

Kişilerin olayın polisin bilgisine gelmesinden beri aranmakta oldukları belirtildi.

- Dipkarpaz’da ev yangını

Dipkarpaz'da Abdurrahman Coşkun'a ait evde dün mutfaktaki şömine bacasının aşırı ısınmasıyla meydana gelen kıvılcımların tavan üzerindeki ahşap mertekleri tutuşturması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 4 merteğin kısmen yanarak, odanın duvarlarının ise islenerek hasar gördüğü açıklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.