banner22

Baltacı olayında 5 kişi tutuklandı, bir kişi halen aranıyor

Baltacı olayında 5 kişi tutuklandı, bir kişi halen aranıyor
banner32

Küçük Kaymaklı'da  Vedat Baltacı'nın vurulması olayı ile ilgili 5 kişi tutuklandı, zanlı olarak görülen 1 kişi ise aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, dün  akşam, Küçük Kaymaklı'da  Vedat Baltacı'nın vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında,  olayla bağlantısı olduğuna inanılan 5 kişi tutuklanırken, meselede  zanlı olarak görülen V.B. ise halen aranıyor.  

BALTACI YAKIN DOĞU HASTANESİNE SEVK EDİLEREK CERRAHİ SERVİSİNDE GÖZETİM ALTINA ALINDI

Olayda yaralanan Vedat Baltacı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek cerrahi servisinde gözetim altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum
Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum
  1. Ekonomi

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿