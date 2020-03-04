Bankalarda yardım hesapları açıldı

Geçtiğimiz hafta yanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İş Bankası’nda yardım hesabı açıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile İş Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, hastane için bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şubesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Yardım Hesabından 6807 0118465 Hesap numarası ve TR70 0006 4000 0016 8070 1184 65 IBAN numarasından katkıda bulunabilecek.

Öte yandan, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Universal Bankası’nda da yardım hesabı açıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile Universal Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, hastane için bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Universal Bankası Dr. Burhan Nalbantoğlu Yardım Hesabından 10-304-0000001504 hesap numarası , CT15147098100103040000001504 UBAN Numarasından katkıda bulunabilecek.