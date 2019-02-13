Bankette duran araca çarptı...1 yaralı

Bankette duran araca çarptı...1 yaralı

Lefkoşa-Girne ana yolunda bugün öğleden sonra bir araç, bankette duran bir başka araca çarptı; bir kişi hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre saat 17.30 sıralarında Lefkoşa-Girne ana yolunun 1-2. kilometrelerinde Selen Yeniada (K-50) NL 526 plakalı aracıyla dikkatsiz şekilde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bankette park halinde duran Musa Özerçay (E-36) yönetimindeki NH 913 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada, NH 913 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İfakat Özler (K-37) hafif yaralandı ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

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