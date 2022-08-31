Baraka Kültür Merkezi: “Kıbrıslı Türk kimliğinin dünyadaki tüm uluslar nezdinde kabul görmesini de engellemiş oluyorlar”

Baraka Kültür Merkezi, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, federasyon temelinde çözüme karşı mücadele edenlerin Kıbrıs Türküne kötülük yaptığını savundu.

Mezkez’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin barıştan yana iradesine rağmen son yıllarda, adamızdaki bölünmüşlüğü perçinleyenler, federasyona olan inancı da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Böylelikle kendi halkına en büyük kötülüğü yapanlar, Kıbrıslı Türk kimliğinin dünyadaki tüm uluslar nezdinde kabul görmesini de engellemiş oluyorlar” denildi.

Baraka Kültür Merkezi açıklamasında, halkın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlanarak, barış adına yapılan eylem ve etkinliklere katılmaya, sokağa davet edildi.