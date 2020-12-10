Lefkoşa’da yapımı devam eden pandemi hastanesi altyapı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren Barış Caddesi’nde trafik kontrollü olarak verilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 18 Aralık tarihine kadar sürecek çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.