Barış Gücü Kuvvet Komutanlığı’na yapılan atama nedeniyle Bakanlıktan kınama açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Kuvvet Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin atandığına dair BM tarafından yapılan açıklamayı kınadı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Kuvvet Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin atandığına dair BM tarafından 24 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklama hayal kırıklığı ile karşılanmıştır.” Denildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:
BMBG’nin çalışmalarının başarısı KKTC ile işbirliğinden geçmektedir. Bir işbirliği bekleniyorsa sözkonusu atama ve ülkemizi ilgilendiren durumlarda makamlarımızın rızasının alınması elzemdir.
Özellikle 5+BM gayriresmi toplantısı arifesinde BM’nin iki taraf arasındaki hassas dengeye zarar verebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgularız.
Sözkonusu atamaya ilişkin rahatsızlık ve görüşümüz BM yetkililerine iletilmektedir.”