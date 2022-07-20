Barış Harekatı için mesajlar

BÜSKÜVÜTÇÜ

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekatı anısına her yıl kutlanan mukaddes bir bayram olduğunu vurguladı.

Büsküvütçü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, “20 Temmuz günü, özlem son bolmuş. Mücahit, öz kardeşi Mehmetçiğine kavuşmanın coşkusu içerisinde; dünyaya birlik ve beraberlik mesajını vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı topraklarda huzurun ve güvenin teminatı olduğunu vurgulayan Büsküvütçü, “20 Temmuz günü, acıların son bulup; yıllar boyu çekilen çilelerin aksine güzel günlerin habercisi olarak güneş gibi doğmuştur.” ifadelerini kullandı

“Türklüğün; şart ne olursa olsun bu topraklarda dün ve bugün var olduğunun, gelecekte de var olacağının garantisi 20 Temmuz 1974 tarihidir.” diyen Büsküvütçü, “Bugün bizlerin üstüne düşen bu mukaddes emanetleri ömrümüzün sonuna kadar taşıyıp gelecek kuşağa aktarmaktır. “ diye devam etti

Büsküvütçü, şehitleri rahmet, gazileri saygıyla andı.

KIBTES

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 20 Temmuz'un Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, yılmadan verilen onurlu mücadelenin adı, Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuştuğu gün olduğunu bildirdi.

KIBTES Yönetim Kurulu adına mesaj yayımlayan Başkan Himmet Turgut, bugün KKTC topraklarında özgür ve mutlu bir şekilde yaşayan Kıbrıslı Türklerin, 20 Temmuz ruhuyla şahlanan muazzam vatan bilincinin idrakinde olması gerektiğini ifade etti.

Turgut mesajında, "Görevimiz bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları o günleri yaşayanlardan dinleyerek, nesillerimize aktarmaktır. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan mukaddesatımızı aynı bilinç ve idealle yarınlara taşımaktır. O günleri yaşayan ve canı pahasına mücadele eden, o abide kişilerin kıymetini iyi bilmektir." ifadelerine yer verdi.

Turgut, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunun diri tutulduğu, değerlere sahip çıkıldığı müddetçe karşı konulamayacak hiçbir hain saldırı, kazanılmayacak hiçbir mücadele, elde edilemeyecek hiçbir zafer bulunmadığını kaydetti.

Turgut, KIBTES olarak, tüm şehitlere rahmet dilerken, var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle andıklarını, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve TSK mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne ve gazilere şükran sunduklarını sözlerine ekledi.

LEFKE YARDIM DERNEĞİ

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz mesajında, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48’inci yılında kendilerini Kıbrıs Türklerinin var oluş ve özgürlükleri için feda eden Mücahitlerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ile anıyoruz."