Barış Harekatında Libya’dan Türkiye’ye cephane taşıyan Rize'li efsane pilot hayatını kaybetti

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gizli görevle Libya'dan Türkiye'ye cephane getiren pilotlardan Rizeli Mehmet Şentürk, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gizli görevle Libya'dan Türkiye'ye cephane getiren pilotlardan Mehmet Şentürk, Kenan Evren’in talimatına rağmen kestirmediği bıyıklarıyla da biliniyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1967 yılında binbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra yaklaşık 27 yıl sivil havacılık sektörüne geçiş yapan Mehmet Şentürk, ardından bazı özel havayolu şirketlerinde görev yapmıştı. 1994 yılında gökyüzüne veda ederek toplam 21 bin 600 saat ve 17 bin 280 kilometre uçuş yapan 92 yaşındaki efsane pilot Mehmet Şentürk, İstanbul’daki evinde bu sabah hayatını kaybetti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda kritik görev

Şentürk, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kritik bir göreve imza atmıştı. Ekibiyle birlikte koltukları sökülen Boeing 707 tipi uçakla gizli görevle Libya'dan Türkiye'ye cephane getiren ekipte yer almıştı. Daha önce verdiği bir röportajda Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadığı olayı anlatan Mehmet Şentürk, “Havacılık hayatım boyunca unutamadığım en önemli olay, 21 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında Libya’ya cephane almak üzere çıkmıştık. Hayatımdaki en önemli olay odur. Çünkü havada bir tek pilot benim, başka hiç kimse yok. Her taraf kapkaranlık. Türkiye karartılmış vaziyette. Her taraf uçuşa yasak bölge” ifadelerine yer vermişti.

Kenan Evren'in talimatına rağmen bıyıklarını kesmemişti

Meslek hayatı boyunca birçok olaya tanıklık eden Şentürk, 12 Eylül darbesinin sonrası Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen "Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem" diyerek bu karara karşı gelmesiyle biliniyor. Şentürk verdiği bir röportajda, "12 Eylül'de 'Bıyıklarını keseceksin' dediler. 'Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem' dedim. Güya Maocu olduğum için benden bıyıklarımı kesmemi istediler. Bir zaman sonra da ülkücü dediler. Halbuki benim sağcılık ve solculukla ne işim var? Önce solcu yaptılar, sonra milliyetçi. Ben de 1974'ten beri bıyıklarımı kesmedim, kesmeyi de düşünmüyorum" demişti.

92 yaşında hayata gözlerini yuman emekli kaptan pilot Mehmet Şentürk’ün cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verilecek.