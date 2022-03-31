“Barış için pedal çeviriyoruz” bisiklet turu

“Barış için pedal çeviriyoruz” sloganıyla Sol Gençlik, EDON ve Proodeftiki KF EUC'nin organize ettiği bisiklet turu, 2 Nisan Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, etkinlik, “iki toplumdan gençlerin Kıbrıs’ta Barış ve yeniden birleşmeye dair güçlü bir mesaj vermesi amacıyla” organize edildi.

Bisiklet turu saat 10.00’da Ledra Palace barikatından başlayacak.

Barış için pedal çevirmek isteyenler detaylı bilgi ve kayıt için Sol Hareket, Sol Gençlik sosyal medya sayfalarına ulaşılabilecek veya 0533 853 82 55, 0 548 863 17 10 numaralı telefon aranabilecek.

Bisiklet turu için son kayıt yarın yapılacak.