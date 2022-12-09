Barış Kuvvetleri Komutanı Öztürk, İçişleri Bakanı Öztürkler’i ziyaret etti

Barış Kuvvetleri Komutanı Öztürk, İçişleri Bakanı Öztürkler’i ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile bir araya geldi.

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Bakanlıktan verilen bilgiye göre görüşmede Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ün ziyaretlerinden büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Türk askerinin Ada’daki barış ve huzurun teminatı olduğuna vurgu yapan Öztürkler, “Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün askerimize olan sevgisi ve güveni nesiller boyu devam etmiştir. Bugün, bizleri ziyaretleri ile onurlandıran kıymetli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral Sezai Öztürk’e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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