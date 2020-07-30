Bariyerlere çarpıp takla attı

Bugün saat 10.30 sıralarında Yeni Hastane yolu üzerinde HE 106 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybeden İsmet Ak (E-81), koruyucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Olay sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Adı edilenin tedavisi halen sürüyor.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.