Barolar Birliği Başkanı: "Resmi gazetede yayınlama hakkı Bakanlıkta"

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun dün akşamki kararlarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Peki bu yetki kime aittir?

Yasa'ya göre kararları Resmi Gazete'de yayımlayacak olan Sağlık Bakanlığı'dır. Başka bir ifadeyle Bakanlar Kurulu'nun veya Başbakan'ın bu kararları Resmi Gazete'de yayımlamama konusunda herhangi bir yetkisi veya takdir hakkı bulunmamaktadır. Ama kararlar da henüz yayımlanmış değildir.

Dolayısı ile şu anki hukuki durum, bir nevi "Araf"'tır; karmaşadır. KKTC Başsavcısı'nın, saat 14:00'te davet edildiği Bakanlar Kurulu toplantısında taraflara hukuki durumlarını net olarak anlayacakları şekilde gerekli mütalaayı vereceğini düşünmekteyim.

Az daha sabır dilerim."