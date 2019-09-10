Barolar Birliği'nden basın toplantısı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “Adli Yıl Açılış Töreni yapılamayacak olması” sebebiyle basın toplantısı düzenliyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın açıklamasına göre, Baro Konseyi üyeleri ve Mahalli Baro Başkanları ile birlikte, bu yıl Yüksek Mahkeme tarafından Adli Yıl Açılış Töreni yapılamayacak olması sebebiyle 12 Eylül Perşembe saat 15.00'te basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nde yer alacak basın toplantısında, yeni Adli Yıla ilişkin açıklamalar