Başbakan'a çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Başbakan Ersin Tatar’a “Sağlığın keyfi kararlarla yönetilmesine, var olan kaosun daha da derinleşmesine izin vermeyin” diyerek seslendi.

Covid-19 enfeksiyonları ile mücadele edilmeye çalışıldığını ancak ülkedeki diğer sağlık sorunlarının da arttığını belirten Gardiyanoğlu, “Ağırlaşan ekonomik şartlardan dolayı insanlarımızın kamu sağlık sistemine eskisinden daha çok ihtiyacı olacak. Her kim isterse olsun almış olduğu keyfi kararlar ile sağlığı yönetmesine, var olan kaosu daha da ağırlaştırmasına izin vermeyin, bu konuda gereğini yapın” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında Başbakan’dan Kolan Hastanesi ile ilgili soruları yanıtlamasını isteyen Gardiyanoğlu, “Solunum cihazları ihalesinde kamuoyunun uyarılarını dikkate aldınız. Bu konu ile ilgili de gereğini yapmanızı talep ediyoruz” dedi.

Remzi Gardiyanoğlu, Başbakan’a Kolan Hastanesi’nin kiralama bedelini, kiralama ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı olup olmadığını, söz konusu kiralama öncesinde Özel Hastaneler Birliği’nden görüş ve teklif alınıp alınmadığını sordu.

“Kolan Hastanesi kapasitesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne alternatif olabilecek mi?” diyen Gardiyanoğlu, “Nalbantoğlu’nun karantina hastanesine dönüştürülmesi kararının altında kimlerin imzası var? Niye Sağlık Bakanı o toplantıda oy birliği ile alınan kararların tam tersi bir karar üretti?” ifadelerine yer verdi.