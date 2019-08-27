Başbakan, Avcılar'ı kabul etti...Görüşme olumlu geçti

Başbakan Ersin Tatar, Erhan Keser başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yetkilileri ile bölge temsilcilerini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonunda yer alan görüşmeye, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı.

Başbakanlık önünde eylem yapan avcıları kabul eden Tatar, görüşmede Avcılık Federasyonu Başkanı Keser ve özellikle Güzelyurt bölgesindeki birliklerin yetkililerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Görüşme ile ilgili TAK muhabirine bilgi veren Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, görüşmenin oldukça yararlı geçtiğini belirterek, Başbakan Tatar ve İçişleri Bakanı Baybars’a talep ve önerilerini sunma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Keser, hükümetten avcıların ve avcılığın sıkıntılarına çözüm bulmalarını ve avcıların mağdur edilmemesini istediklerini belirterek, yeni av haritasında kendilerine göre olan hatadan vazgeçilmesini talep ettiklerini ve önerilerde bulunduklarını söyledi.