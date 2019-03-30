Başbakan: "Çok gerekli olmadıkça kimse yollara çıkmasın"

Başbakan Tufan Erhürman, dün geceden beri etkili olan yağış nedeniyle en büyük hasarın Haspolat ve Taşkent köylerinde olduğunu belirterek, evleri hasar görenlere gerekli yardımların yapılmaya başlandığını, geceyi evlerinde geçiremeyecek durumda olanları da otellerde konuk edebileceklerini söyledi. Başbakan Erhürman, Meteoroloji Dairesi'nden aldıkları bilgiye göre, yağışların bu gece ve yarın da süreceğini ve farklı bölgelerde de etkili olacağını kaydederek, çok gerekli olmadıkça kimsenin yollara çıkmamasını istedi. Erhürman, sürekli teyakkuz durumunda olacaklarını vurguladı. Başbakan Erhürman, altyapı sorunlarını giderme konusunda yaz aylarının yaraları sarma dönemi olacağını da ifade etti. Başbakan Tufan Erhürman, ülkede dün geceden beri etkili olan yoğun yağışların yol açtığı zararlar konusunda bu akşam Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Başbakanlık Müsteşarı ve Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hasan Alicik ile öteki yetkililer de hazır bulundu. Dün geceden beri etkili olan yağışlardan Değirmenlik, Haspolat ve Taşkent'in en çok etkilenen bölgeler olduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, ayrıca Ozanköy ve Çatalköy'ün de olumsuz etkilendiğini kaydetti. Metrekareye Taşkent'te 235, Bellapais'te ise 170 kg yağış düştüğünü bildiren Erhürman "Bunlar çok yüksek rakamlar" dedi. Gün boyu tüm yetkililerin, belediye başkanları, bakanlar, Sivil Savunma Teşkilatı'nın bölgelerde bulunduğunu ve koordinasyonu sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Erhürman, Taşkent ve Haspolat'ta birçok konut hasar gördüğünü ama can kaybı olmamasının önemli olduğunu ifade etti. Basın toplantısı öncesinde İçişleri Bakanı Baybars'la birlikte Haspolat'ta incelemeler yaptıklarını, evlerde ve yollarda halen sular bulunduğunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı'yla görüştüklerini ve suların tankerle çekileceğini belirten Başbakan Erhürman, evleri konaklanamayacak durumda olanlara da çağrı yaptı. Başbakan Tufan Erhürman, tüm muhtarlar aracılığıyla yaptıkları çağrıyı basın toplantısında da tekrarlayarak, evlerinde konaklamalarının sağlıklı olmayacağını düşünen vatandaşların gerek Sivil Savunma gerekse Kızılay aracılığıyla konuk edilebileceğini ayrıca Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nin de kendilerine ulaşarak ihtiyacı olanları otellerde konuk edebileceklerini bildirdiğini açıkladı. Bu çağrıyı özellikle Taşkent ve Haspolat'taki vatandaşlara aktardıklarını ve şu ana dek böyle bir talep gelmediğini kaydeden Başbakan Erhürman, bu akşam ve yarın için de hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. "ÇOK GEREKLİ OLMADIKÇA YOLLARA ÇIKMAYIN" Erhürman, Meteoroloji Dairesi'nden aldıkları bilgiye göre, Lefke, Güzelyurt, Lapta, Alsancak Girne, Taşkent, Hasplat ve Değirmenlik bölgelerinde yoğun yağış beklentisi olduğunu ifade ederek "Tüm yurttaşlardan ricamız çok gerekli olmadıkça yollara çıkılmamasıdır" dedi. Dün gece 03.30'dan itibaren Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Erhürman, polis, itfaiye ve Sivil Savunma'nın hazırlıklı olduğunu ancak yine de risk almamak için bu saatten sonra yolları çok kullanmamakta fayda gördüklerini söyledi. "YARIN İSKELE-KARPAZ BÖLGESİNDE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENTİSİ VAR" Erhürman, yarın saat 11.00'den itibaren İskele-Karpaz bölgesinde yoğun yağış beklendiğini ifade ederek bu bölgede yaşayanların da çok gerekli olmadıkça yarın 11.00'den sonra yola çıkmamalarında yarar olduğunu vurguladı. Erhürman, polisin cep telefonlarına sürekli mesaj atarak yeni bilgileri paylaştığını kaydetti. "BARAJLARDAKİ TAŞMA KONTROLLÜ" Başbakan Erhürman, Gönyeli ve Kanlıköy barajlarındaki taşmaların kontrollü taşmalar olduğunu ifade ederek yine de tüm ihtimalleri değerlendirerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedbir alındığını, itfaiye aracı konuşlandırıldığını ancak şu an itibarıyla endişelenecek bir durum olmadığını kaydetti. UKÜ spor salonunda su baskını olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını, Lefkoşa-Girne yolunda ulaşımın tek şeritten sağlandığını, Girne-Lefkoşa güzergahında ise Gönyeli'den geçen eski yolun kullanıldığını kaydeden Başbakan, "Şiddetli yağış ihtimali sıcak şekilde karşımızda duruyor" dedi. "SÜREKLİ TEYAKKUZ DURUMUNDA OLACAĞIZ" Erhürman, bakanlara, Sivil Savunma Teşkilatı'na, Polis Genel Müdürlüğü'ne, kaymakamlıklara ve görev yapan herkese teşekkür ederek "Erken saatlerden beri süren çalışma devam edecek sürekli teyakkuz durumunda olacağız çünkü Meteoroloji tarafından bize yarın akşama kadar güçlü yağış ihtimali bildiriliyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Erhürman, yoğun yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri ziyaretlerinde uzun süreli sorunlar da gördüklerini belirterek "Bu sorunlar için de notlar alıyoruz ve bundan sonra giderilmesi yönünde çalışma yapılıyor" dedi. Taşkent ve Haspolat'ta ulaşamadıkları insanlar varsa ve ihtiyaçları varsa, bu ihtiyaçların Vakıflar ve Kızılay aracılığıyla gidermeye hazır olduklarını belirten Tufan Erhürman, konaklama ihtiyacı olanların da kendilerine ulaşmasını istedi. Erhürman, gerekli tedbirleri aldıklarını, bireylerin de olabildiğince tedbirli olmaları ve mümkün olduğunda yola çıkmamaları çağrısını yineledi. Soruları da yanıtlayan Erhürman, Haspolat'ta va Taşkent'te de üçer evin ciddi hasar gördüğünü, birçok evin de sular altında kaldığını, dolu yağışı nedeniyle Taşkent'te bazı evlerin çatılarında çökme olduğunu anlattı. Erhürman, yağışların tarım arazilerinde de hasara yol açtığını ve Haspolat'ta bazı hayvanların telef olduğunu söyledi. Erhürman, daha net hasar miktarının kaymakamlıklarca yarından sonra açıklanabileceğini bildirdi; aralık ayındaki felakete göre daha az hasar gözlemlediklerini ifade etti. OKULLAR Başbakan Erhürman, okulların tatil edilmesi gibi bir düşünceleri olup olmadığı sorusuna karşılık, yarın öğle saatlerinde Meteoroloji Dairesi'nden yeni rapor alacaklarını ve ona göre bir karar verileceğini söyledi. Bir başka soru üzerine de Erhürman, Afet Koordinasyon Merkezi'nin geçen seferki felaketten beri ciddi çalışma içinde olduğunu ve haritalar çıkarıldığını belirterek İçişleri Bakanlığı'nın da tüm derelerle ilgili bilgi aktardığını, bu bağlamda yaz aylarının yaraların sarılması dönemi olacağını söyledi. "RAHATLIĞA KAPILMA LÜKSÜMÜZ YOK" Böyle yağışlar seyrek olur diyerek rahatlığa kapılma lüksleri olmadığını vurgulayan Başbakan Erhürman "yağış alan ülke olsak da olmasak bu yarayı yazda hızla sarmak zorundayız" dedi. Başbakan Tufan Erhürman, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda trafiğin kontrollü verildiğini ve tam güvenlik sağlanmadan normale dönmenin doğru olmayacağını kaydetti. Polisin SMS yoluyla halkı bilgilendirmeye gece boyunca devam edeceğini söyleyen Erhürman halka geçmiş olsun dileklerini iletti ve "Halkımız lütfen endişeye kapılmasın. Alınması gereken tüm önlemleri aldık. Sürekli takipte ve teyakkuzda olacağız ve bilgilendirme de devam edecek" diye konuştu.