Başbakan'dan Ankara'ya günübirlik çalışma ziyareti

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara'ya günübirlik çalışma ziyareti yapıyor.

Başbakan Erhürman, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünü görüşecek.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya gelecek.

Başbakan Erhürman, ayrıca Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyalarının dağıtımı yapılacağı bir törene de katılacak.

Başbakan Tufan Erhürman bugün bu amaçla ülkeden ayrıldı. Erhürman'ı Ercan'dan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile diğer yetkililer uğurladı.



Başbakan Erhürman'ı Ankara'da KKTC Ankara Büyükelçisisi Kemal Köprülü ile diğer yetkililer karşıladı.

Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü görüşmeleri çerçevesinde Oktay ile görüşecek Erhürman ilk olarak KKTC Ankara Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

Erhürman, Türkiye saatiyle 12.45'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığında Fuat Oktay ve heyeti ile yemekli toplantı yapacak.

Toplantıda Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü görüşülecek.

Başbakan Erhürman ardından saat 14.00'de Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyalarının dağıtımı yapılacağı bir törene katılacak.

Erhürman, saat 17.00'de ise KKTC Ankara Büyükelçiliğinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşecek.

Başbakan Erhürman’a, Ankara'da Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik edecek.

Erhürman ve beraberindeki heyet, akşam saat 20.25’te yurda geri dönecek.