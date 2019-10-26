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Başbakan'dan Hatay Valisi ve Belediye Başkanı'na ziyaret

Başbakan'dan Hatay Valisi ve Belediye Başkanı'na ziyaret
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Başbakan Ersin Tatar Hatay temasları çerçevesinde bugün öğleden sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti.

Başbakan Ersin Tatar Hatay Valiliğini ziyarette  şeref özel defterini de imzaladı.

Başbakan Tatar  Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

TATAR: TÜRKİYE’NİN GÖSTERDİĞİ ÖZVERİ ÖRNEK OLMALI

Başbakan Tatar, Türkiye’nin  içinde bulunduğu şartlarda verdiği mücadelenin önemine dikkati çekerek, Suriye’deki savaş nedeniyle  ortada kalan insanların hayata bağlanmasını sağladığını  bunun  büyük bir fedakarlık olduğunu, Türkiye’nin gösterdiği bu özverinin başka milletlere örnek olması gerektiğini söyledi.

Tatar, Türkiye’nin Suriye’deki savaştan kaçanlara yönelik  insanlık adına büyük fedakarlık yaptığını bugün yerinde gördüklerini ifade ederek Kıbrıs Türkü’nün de  1960 yılında benzer koşullarda  yaşadığını, adanın her yerinden göç ettiğini ve  göç eden insanların  Türk Kızılayı’nın yardımlarıyla çadırlarda yaşadıklarını söyledi.

Tatar Türkiye’nin her zaman mağdurun ve mazlumun yanında  olduğunu  vurguladı.

Tatar, Türkiye’nin çok büyük bir devlet olduğunu ifade ederek, Türkiye’ye düşmanlık besleyenlerin Barış Pınarı Harekatı ile  haddinin bildirildiğini vurguladı.

Harekatın ne kadar  haklı olduğunun görüldüğünü söyleyen Tatar, “Dua ve temennilerimiz başarılı olmaları içindi” dedi.

Tatar, KKTC ile Hatay arasında yakın iş birliği olduğunu da sözlerine ekledi.

DOĞAN: HATAY İLE KKTC ARASINDA YAKIN İŞBİRLİĞİ VAR

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise Tatar’ı Hatay’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Doğan Hatay ile KKTC arasında yakın işbirliği olduğunu söyleyerek, Hataylıların bir kısmının da KKTC’de yaşadığını dolayısıyla ekonomik sosyal ve kültürel bağlar bulunduğunu  söyledi.

TATAR: BU TÜR ZİYARETLER GÖNÜL BAĞLARINI GÜÇLENDİRİR

Başbakan Tatar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaretinde ise, KKTC ile Hatay arasındaki  özel bağların olduğunu vurguladı.

KKTC halkının selamlarını ileten Tatar, bu tür ziyaretlerin ve ilişkilerin  birliktelik ve gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Tatar, zeytinin Kıbrıs Türk halkı için de önemli olduğunu ve toprağa bağlanmanın ve sahip çıkmanın simgesi olduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye’nin Suriyeliler için  ortaya koyduğu ekonomik özverinin Türkiye’nin her bakımdan büyük olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti ve “Türkiye mağdur ve  mazlumun yanında olmaya devam ediyor. Bu da bizi gururlandırıyor” dedi.

SAVAŞ: YÜREKLE BAKINCA ARADA MESAFE YOK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da  “Hatay ile KKTC arası kuş uçuşu yarım saat  yürekle bakınca mesafe yok” dedi.

Savaş, KKTC Başbakanı’nı  ağırlamaktan Hatay ve Türkiye adına  onur duyduğunu ifade etti.

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