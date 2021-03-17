Başbakan'dan Sivil Savunma'ya ziyaret

Başbakan Hamza Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Saner, Başbakanlık bünyesi altında yapılanan teşkilatın, doğal afetlerde, yangınlarda, savaşta ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinin gerektirdiği acil durumlarda halkın can ve mal kaybını önlediğini, güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı aldığı önlemlerle faaliyetlerini günümüze kadar üstün başarı ile sürdürdüğünü kaydetti.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’tan teşkilatın imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi alan Saner, Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayınlanan Serbest Kürsü programına da katılarak, güncel konuları değerlendirdi.