Başbakan'dan Sivil Savunma'ya ziyaret

Başbakan'dan Sivil Savunma'ya ziyaret
banner32

Başbakan Hamza Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu. 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Saner, Başbakanlık bünyesi altında yapılanan teşkilatın, doğal afetlerde, yangınlarda, savaşta ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinin gerektirdiği acil durumlarda halkın can ve mal kaybını önlediğini, güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı aldığı önlemlerle faaliyetlerini günümüze kadar üstün başarı ile sürdürdüğünü kaydetti. 

banner69
Saner, 1964’de ilk oluşumlarının temellerinin atıldığı günden, 18 Şubat 1972 yılında yasal zemin kazanması sürecine kadar aktif ve etkin çalışmalar yapan teşkilatın, 1974 yılına kadar devam eden baskı ve sıkıntılarla dolu süreçlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında, destek ve moral kaynağı olduğunu belirtti. 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’tan teşkilatın imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi alan Saner, Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayınlanan Serbest Kürsü programına da katılarak, güncel konuları değerlendirdi.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar: “Deniz yetki alanları, hafife alınmamalıdır”
Tatar: “Deniz yetki alanları, hafife alınmamalıdır”
  1. Kıbrıs
﻿