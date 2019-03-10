"Başbakan, elimizi zayıflatıyor"

Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Konusu Komitesi Üyesi, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “CTP Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman’ın henüz müzakere edilmemiş olan Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı Kıbrıs Devleti formülü ile ilgili olarak Türk tarafının daha fazla toprak tavizi vermesi gerekecek” gibi bir pozisyon ortaya koyduğunu savunarak, “bunun hem yanlış hem de zararlı bir duruş olduğunu” ileri sürdü. Hasipoğlu, “Başbakan Erhürman elimizi zayıflatıyor” iddiasında bulundu.

Oğuzhan Hasipoğlu yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar ile katıldığı televizyon programında; eğer iki devletli çözüm olursa Kıbrıs Türk tarafının daha fazla toprak vereceğinden bahsetti! İki devletli çözüme inanmadığını anlayabilirim, görüşüne saygı duyabilirim, lakin daha önce müzakere heyetinde bulunmuş, bir ülkenin Başbakanın henüz müzakere edilmemiş veya belki de müzakeresi hiç yapılmayarak iki devletin devam edeceği bir yönetim şekliyle ilgili peşin hükümlü bir şekilde ülkemizden daha çok toprak veya mülk gidecek şeklinde bir açıklama yaparsa, bu açıklamasıyla bizim elimizi şimdiden zayıflatıyor demektir. Bu hem yanlış hem de halkımız için zararlı bir duruştur.”

Erhürman’ın varsayım üzerine bir pozisyon ortaya koyduğunu öne süren Hasipoğlu, “Henüz müzakere edilmemiş bir konuda siyasi bir pozisyon ortaya koyuyor, hem de bir televizyon programında! Sırf iki devletli çözüm modelini kötü göstermek adına bunu yapıyor” dedi.

Başbakan Erhürman’ın, “federasyon görüşmelerine devam edip, daha fazla toprak vermekten kurtulalım” deyip, halka korku salık verdiğini savunan Hasipoğlu, “Ancak kendisinin ve Cumhurbaşkanımızın şu anki federasyon görüşmelerine zemin olarak kabul ederiz dediği ‘Guterres Belgesi’ ne diyor; ‘Crans Montana’da Kıbrıs Türk tarafının vermiş olduğu toprak yeterli değildir. Rumları tatmin edecek daha fazla toprak vermeniz gerekir’ diyor!” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu açıklamasında Başbakan Erhürman’a bazı sorular da yönelterek şöyle devam etti:

“Bir gün federasyon dışında bir model tartışırsak Rumlar tarafından bizim aleyhimize kullanılacağını düşünmedi mi? Madem daha az toprak verilecekti, bundan sonra federasyon görüşmelerine zemin olarak kabul ettiğiniz Guterres Belgesi tahtında Rumlar ve daha vahimi BM neden bizden daha fazla toprak istiyor? Ada etrafındaki bizlerin de hakkı olup da komşumuzun gasp ettiği petrol doğalgaz rezervlerini dikkate aldınız mı? Savaşı başlatan Kıbrıs Rum tarafının göç etmek zorunda bıraktığı yüzlerce Kıbrıslı Türk’ün haklarını dikkate aldınız mı?”

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 13:07