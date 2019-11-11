Başbakan Enerji Sempozyumunda konuştu

Birinci Doğu Akdeniz Enerji Sempozyumu yapıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile Enerji Ekonomisi Derneği işbirliğiyle ASELSAN ana sponsorluğunda düzenlenen Birinci Doğu Akdeniz Enerji Sempozyumu yapıldı.

ODTÜ KKK Kültür Kongre Merkezi’nde yer alan sempozyumun açılışına Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Başbakan Ersin Tatar Doğu Akdeniz’de hidrokarbon ve doğal zenginliklerin ortaya çıkmasıyla KKTC’nin daha da değerli bir hale geldiğinin ortaya çıktığını belirterek, enerji zenginliği ortasında,Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlar, KKTC’nin kendi egemenlik hakları ve ruhsatlandırma faaliyetlerinin KKTC’ye zenginlik ve gelecek için umut getirdiğini söyledi.

Enerji konusunun bundan sonraki süreçte nasıl yönetilebileceği konusunda çeşitli çalışmalar içinde olduklarını belirten Başbakan Tatar, bunu engellemeye çalışanların başarılı olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Başbakan, Kıbrısta eşit haklara sahip iki eşit halk bulunduğunu kaydederek, Rumlar kadar Türklerin de hakkı bulunduğunu, Rum yönetiminin anlaşma olması durumunda size haklarınızı veririz söyleminin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye ile uyum içinde sondaj çalışmaları ve haklarımız alma çalışmalarını uyum içinde yürüttüklerini vurgulayan Başbakan Tatar, bilimsel fikirlerin siyasete yön vermesi adına sempozyumun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Tatar, KKTC’de enerjinin nasıl değerlendirilebileceği, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, güneş enerjisi, gaz ile daha temiz enerji üretimi konularının gündemdeki tartışma konuları olduğunu anlatarak, Türkiye’den kablo ile elektriğin getirilmesinin hükümetin gündeminde olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda sunumlara geçildi.