Başbakan Tufan Erhürman, Derinya bölgesindeki geçiş kapısı çalışmalarını yerinde inceledi.
Erhürman, Derinya’daki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, kapının açılması halinde pazartesi hizmet verilebileceğini, Aplıç’ta ise 10 gün içinde hazır olacaklarını, Kıbrıs Türk tarafının kapıların açılmasını geciktiren taraf olmayacağını söyledi.
BAŞBAKAN ERHÜRMAN, DERİNYA GEÇİŞ KAPISINDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Başbakan Tufan Erhürman, Derinya bölgesindeki geçiş kapısı çalışmalarını yerinde inceledi.
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