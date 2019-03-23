Başbakan Erhürman sahneye çıktı, erkek karşılama oyununu oynadı

Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun “Geçmişten Günümüze Kültürümüz Dans Ediyor” sloganıyla düzenlediği 8. Halk Dansları Şöleni’ne katıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde dün akşam başlayan şölenin ilk gecesine, Başbakan Erhürman’ın yanı sıra Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da katıldı.

Erhürman, gecede şölene katılan derneklere anı plaketi takdim etti. Başbakan Erhürman, gecenin sonunda Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Genel Koordinatörü Tanju Hastunç, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Birinci ve Milletvekili Armağan Candan’la birlikte “Erkek Karşılama” isimli halk oyununu oynadı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 17:28